Guterres "profundamente preocupado" com troca de ataques entre Irão e Paquistão

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, disse hoje estar "profundamente preocupado com as recentes trocas de ataques militares entre o Irão e o Paquistão" e pediu "a máxima contenção", num contexto de tensões crescentes na região.

António Guterres "insta os dois países a exercerem a máxima contenção, a fim de evitar uma nova escalada das tensões", disse o seu porta-voz, Stéphane Dujarric, num comunicado de imprensa, apelando à resolução das diferenças através do "diálogo e cooperação".

"O secretário-geral sublinha que todas as preocupações de segurança entre os dois países devem ser abordadas por meios pacíficos, através do diálogo e da cooperação, de acordo com os princípios da soberania, integridade territorial e boas relações de vizinhança", conclui a nota.

Dois dias depois de um ataque iraniano no seu território, o Paquistão anunciou hoje que tinha realizado durante a noite "ataques contra esconderijos terroristas" no Irão, matando nove pessoas, de acordo com a televisão estatal iraniana.

O Irão e o Paquistão acusam-se frequentemente de permitir que grupos rebeldes operem a partir do território do outro para lançar ataques, mas é raro que as forças oficiais de qualquer um dos países estejam envolvidas.

Os ataques ocorrem numa altura em que o Médio Oriente é abalado pela guerra entre o movimento islâmico palestiniano Hamas e Israel na Faixa de Gaza e por ataques a navios mercantes no Mar Vermelho por rebeldes Huthi, apoiados pelo Irão no Iémen.