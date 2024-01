Internacional Beatriz Sousa muda-se para Liga principal de França

A andebolista internacional madeirense Beatriz Sousa, de 22 anos, actualmente a jogar no Handball Clermont Auvergne Métrolele 63 em França, clube onde se encontra à seis temporadas, prepara-se para dar o salto para a principal Liga de França.

O clube francês anunciou no seu portal em jeito de agradecimento o trabalho desenvolvido pela madeirense, deixando no entanto ainda por anunciar qual o novo emblema de Beatriz Sousa até final da época. Beatriz Sousa na Região fez toda a sua formação no Club Sports da Madeira, tendo antes de rumar a França, uma passagem pelo Madeira Andebol SAD.