Socialistas madeirenses em concordância

Cerca de 320 delegados socialistas com direito a voto elegeram este sábado, 13 de Janeiro, os órgãos para a Comissão de Verificação de Poderes, Mesa do Congresso e Comissão de Honra. Os resultados demonstram concordância com mais de 95% de votantes a eleger os respectivos grupos.

A Mesa do Congresso Regional do PS-M foi eleita com 98,35% dos votos, sendo presidida por Luísa Paolinelli.

Com 96,70% dos votos foi aceite a Comissão de Verificação de Poderes e com 97,25% a Comissão de Honra.

A eleição decorreu por voto electrónico. Andreia Cetano da Comissão de Verificação de Poderes revelou que o grupo "não verificou qualquer irregularidade na identificação dos membros", declarando que "reunidas todas as condições" para que o Congresso Regional possa decorrer.