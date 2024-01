Elementos das forças de segurança entoam hino nacional durante Casa Pia-Farense

Várias dezenas de elementos das forças de segurança, vestidos de preto, entoaram hoje o hino nacional ao minuto 25 do jogo Casa Pia-Farense, referente à 18.ª jornada da I Liga de futebol, que decorre em Rio Maior.

A manifestação dos elementos das forças de segurança recolheu a solidariedade dos adeptos presentes em Rio Maior, que aplaudiram os protestos, iniciados depois de o Governo ter aprovado, em 29 de novembro, o pagamento de um suplemento de missão para as carreiras da PJ.

Em causa, está o facto de o tratamento não ser equivalente para as restantes forças de segurança, o que tem motivado, nas últimas semanas, várias manifestações de polícias em diversas cidades do país, numa iniciativa que começou com um agente da PSP em frente à Assembleia da República, em Lisboa, e que está a mobilizar cada vez mais elementos da PSP, assim como da GNR e da guarda prisional.

Este tipo de manifestação, de resto, não é inédito e já tinha ocorrido no dia 14, no embate União de Leiria--Santa Clara, da II Liga de futebol, no dia 12, no decorrer do encontro Portimonense--Farense, da I Liga de futebol, e também hoje, durante o Sporting-Leões de Porto Salvo, encontro das meias-finais da Taça da Liga de futsal, que decorre na Póvoa de Varzim.