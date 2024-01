Orquestra Clássica da Madeira protagonizou concerto operático na ALRAM

A ANSA/Orquestra Clássica da Madeira, no âmbito da iniciativa 'Parlamento Mais Perto', protagonizou um concerto operático baseado em obras do compositor italiano Gioacchino Rossini e do compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart. O espectáculo aconteceu na tarde deste sábado, na Assembleia Legislativa da Madeira.

O concerto contou com a jovem soprano Tatiana Vizir e com o maestro húngaro Tibor Boganyi.