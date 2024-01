Ex-deputado do PSD Maló de Abreu confirmado como um dos cabeças de lista do Chega

O ex-deputado do PSD António Maló de Abreu foi hoje confirmado pelo presidente do Chega, André Ventura, como um dos cabeças de lista do partido para as eleições legislativas, uma semana após o social-democrata ter excluído esse cenário.

Maló de Abreu, que anunciou no passado dia 10 a sua saída do PSD e da bancada social-democrata e já passou à condição de não inscrito, será cabeça de lista do Chega pelo círculo fora da Europa.

"Gostava de confirmar que enderecei o convite formal a António Maló de Abreu para encabeçar a lista do Chega pelo círculo fora da Europa. Depois de conversarmos, [Maló de Abreu] aceitou integrar a lista do Chega", disse André Ventura, acrescentando que se candidatará como independente pelo Chega.