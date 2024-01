SESARAM coloca primeiras bombas de insulina de última geração

Três crianças com Diabetes Tipo I receberam, ontem, as primeiras bombas de insulina de última geração, distribuídas pelo Serviço de Saúde da Região (SESARAM).

Ao todo, conforme explica a directora do Serviço de Endocrinologia, Margarida Ferreira, através de uma nota de imprensa, serão, nesta fase, colocadas 10 bombas de última geração, realçando que este procedimento requer “uma preparação e uma educação”, prévia, quer dos pais, quer das crianças envolvidas”, e um acompanhamento posterior com regularidade.

Estas bombas de última geração substituem as que tinham sido colocadas no início da pandemia de covid-19, possibilitando, segundo a médica, uma melhor qualidade de vida aos utentes, uma vez que permitem a optimização dos níveis de glicémia, sem que seja feita a auto-avaliação da glicémia capilar.

Como estas bombas têm um sensor associado, vão permitir que haja um melhor controlo, sem ser necessária a intervenção do utente ou dos pais”. Margarida Ferreira

Margarida Ferreira sublinhou que são acompanhadas cerca de cem crianças e jovens com Diabetes Tipo I na Consulta do Serviço de Endocrinologia, instalado no Hospital dos Marmeleiros, entre as cerca de 200 pessoas com esta doença.

Embora a bomba de insulina de última geração possa ser colocada em qualquer doente de Diabetes Tipo I, refere que a mesma exige um conhecimento e um envolvimento amplo sobre esta patologia e sobre o funcionamento deste equipamento.

A colocação destas três primeiras bombas foi acompanhada pelo secretário regional de Saúde e da Protecção Civil, Pedro Ramos, assim como pelo presidente do Conselho de Administração do SESARAM, Herberto Jesus.