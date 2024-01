SANAS realizou 107 missões em 2023, das quais 15 resgates críticos

Em 2023, o SANAS Madeira realizou um total de 107 missões, repartidas pelas diversas valências de actuação desta entidade que presta socorro nos mares da Região, que entre outras responsabilidades está ligada à vigilância balnear, ao apoio a actividades lúdicas e desportivas, à sensibilização e busca e salvamento, ao mesmo tempo que garante a segurança aeronáutica no âmbito do socorro e salvamento marítimo do Aeroporto Internacional da Madeira.

De acordo com o comunicado enviado às redacções, para o cumprimento das pouco mais de uma centena de missões realizadas no ano passsado, os meios do SANAS percorreram 2.377 milhas náuticas, o equivalente a cerca de 32 voltas à ilha da Madeira, num total de 506 horas em operações.

De entre as missões levadas a cabo, 15 disseram respeito a resgates críticos, 12 a evacuações e 13 a reboques.

No total de acções foram activados 415 voluntários, tendo as embarcações 'saído' para o mar 147 vezes.

No que toca à busca e salvamento, o mês de Maio foi o que registou um maior número de missões, com 11 saídas (de um total de 51 missões SAR) , altura em que se verificou, também maior actividade diversa, com 12 missões. A busca mais demorada ocupou os meios desta Associação durante 12 horas e 30 minutos, sendo a maior distância navegada neste tipo de missões de 81,9 milhas náuticas.

Já no que respeita às ocorrências nas praias, em 2023, o SANAS Madeira contabilizou 512 situações, tendo estado na vigilância 29 nadadores-salvadores, durante 185 dias em 11 postos (praias). Neste caso, foi no mês de Agosto que se verificou o maior número de ocorrências (263). Neste âmbito, 56% das ocorrências foram no mar, 28% no solário. A par disso, 61% foram feridas ligeiras, sendo 40% adultos e 34% crianças.