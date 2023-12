Missão Continente doou mais de 317 mil euros a 38 instituições da Madeira 3.º trimestre de 2024

"Nos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2023, a Missão Continente doou, na Região Autónoma da Madeira, 317.551 euros em excedentes alimentares e não alimentares a 38 instituições de solidariedade social e de apoio a animais", revelou hoje a entidade que representa todas as iniciativas de responsabilidade social do Continente.

Através de um comunicado de imprensa, a Missão Continente informa que "distribuiu, de Janeiro a Setembro de 2023, 23,1 milhões de euros em produtos alimentares e não alimentares a instituições de solidariedade social e de apoio a animais de todo o país".

"Só em excedentes alimentares esse apoio totalizou 20 milhões de euros, o equivalente a mais de 5,8 milhões de refeições salvas (5.839 908 refeições)", realça a mesma nota.

Para além das doações regulares a instituições, a Missão Continente disponibiliza ainda bens alimentares aos seus colaboradores para consumo nas áreas sociais das lojas e entrepostos da insígnia.

Refira-se que os artigos doados são considerados excedentes quando perdem o seu carácter comercial, mas preservam todas as condições necessárias de consumo seguro, evitando o desperdício alimentar numa lógica de economia circular. Incluem produtos frescos como fruta, legumes, mercearia e artigos de padaria, entre outros bens alimentares.

O objectivo do Continente é minimizar o desperdício de qualquer alimento que esteja em condições de ser consumido, acelerando o escoamento de produtos e evitando toneladas de desperdício.

Este ano, a Missão Continente comemora seu o 20.º aniversário, sendo que o trabalho de reaproveitamento e redistribuição de excedentes alimentares remonta a 1994. Actualmente, todas as lojas Continente têm parceria com várias instituições de solidariedade social e de apoio a animais e as doações decorrem diariamente, ao longo de todo o ano.

“Neste 20.º aniversário da Missão Continente, reafirmamos o nosso compromisso com a responsabilidade social. As doações de 5.8 milhões de refeições destacam o nosso papel activo no apoio às instituições que apoiamos ao longo do ano e que fazem um trabalho fundamental em cada comunidade. Ao mesmo tempo que apoiamos comunidades locais, contribuímos para a redução e sensibilização para o desperdício alimentar”, manifesta Nádia Reis, directora de Comunicação e Responsabilidade Social do Continente citada no comunicado.