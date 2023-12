Animais da Quinta da Caldeira 'invadem' Aldeia Natal no Funchal

A égua Camila tem sido o centro das atenções nesta tarde solarenga, na Aldeia Natal, no centro da cidade do Funchal. Este e outros animais da Quinta da Caldeira têm feito as delícias das crianças que, nesta Primeira Oitava, têm passado pela Praça do Município (Largo do Colégio).

No âmbito de uma iniciativa do Crescer - Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil e desta quinta, situada na Camacha, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, foi possível trazer até ao centro da cidade um pouco das actividades que desenvolvem no âmbito das terapias com animais.

Conforme deu conta Ana Marques, o objectivo desta 'vinda' ao Funchal prende-se com o "possibilitar o contacto com os animais", sobretudo às crianças, ao mesmo tempo que dão a conhecer o trabalho que desenvolvem na Camacha, onde, além das terapidas, disponibilizam aulas de equitação, festas de aniversário, entre outras acções.

Os animais vão estar na Aldeia Natal até às 18h30 desta terça-feira, onde as crianças podem experimentar montar a cavalo, bem como contactar de perto com uma ovelha bebé, um coelho e alguns cães.

A Aldeia Natal é uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal, cujo horário de funcionamento se prolonga até às 20 horas, todos os dias, até 6 de Janeiro, com um conjunto variado de actividades. O comboio que garante uma viagem gratuita redor da Praça do Município é sempre um bom atractivo, bem como as pipocas e o algodão doce, que são gratuitos, todos os dias, entre as 17h30 e as 19h30. Bons motivos para um passeio em família, neste feriado, pelo centro da cidade do Funchal.