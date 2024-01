Primeiro bebé do ano em Portugal nasceu no Hospital Amadora/Sintra

A 'disputa' pelo título de bebé do ano, em 2024, está a ser renhida, com diferentes fontes a noticiar crianças distintas como a primeira a nascer em Portugal no novo ano.

Comparando as várias notícias difundidas pelos media nacionais, o primeiro bebé de 2024 terá sido mesmp Paulo Miguel, que nasceu, no Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (Amadora/Sintra), quando passavam 30 minutos da meia noite.

De acordo com um comunicado do hospital, citado pelo Sapo, o menino nasceu de parto natural, pesando 3,420 quilogramas.

A mesma nota dá conta que a enfermeira responsável por guiar Paulo "na sua chegada ao mundo é Bruna Scalco, a mesma profissional que desempenhou esse papel no ano anterior", o que significa que esta unidade repete o mesmo feito de 2023.

O primeiro bebé do ano também teve direito a um cheque prenda por parte da cadeia de supermercados Continente, no valor de 250 euros.

No Norte, e segundo o JN, Martim Martim Pereira Lobão foi o primeiro bebé do ano a nascer em Guimarães. Viu a primeira luz à 1.55 horas desde dia 1 de Janeiro de 2024, com dois quilos e 395 gramas. O parto foi de cesariana.

Em Vila Real, a bebé do ano foi a Lara e em Viana do Castelo o Afonso foi o primeiro a nascer neste novo ano.