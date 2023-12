Três navios movimentam mais de 13 mil pessoas no Porto do Funchal

O Porto do Funchal registou uma manhã muito movimentada com a chegada de três navios de cruzeiro à capital madeirense. O 'Iona' e o 'Mein Schiff 1', que chegaram hoje bem cedo, juntaram-se ao 'AIDAstella', que pernoitou neste porto, estando os três navios a movimentar um total de 13.521 pessoas. Destes, mais de 10.192 são passageiros, revela a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira.

O gigante 'Iona' é proveniente de Southampton e traz a bordo 5.331 passageiros e 1 673 tripulantes. O Funchal é a segunda escala deste cruzeiro de 14 noites que partiu de Southampton no dia 16 de Dezembro. Seguem-se escalas em Tenerife, Grã-Canária, Fuerteventura, Lanzarote, Cadiz e Lisboa, estando o regresso a Southamton previsto para o dia 30 de Dezembro quando acaba a viagem. O navio sai esta tarde, às 16h30, para as ilhas Canárias.

O 'Mein Schiff 1' chegou de madrugada, vindo de Tenerife, com 2.783 passageiros e 1.023 tripulantes. Fica na Madeira durante 14 horas e tem saída prevista para as 19 horas, quando navega para Lisboa. Este cruzeiro de 10 noites iniciou-se em Grã-Canária, a 17 de Dezembro, com escalas em Tenerife, agora, Funchal, seguindo-se Lisboa, Gibraltar, Barcelona e Palma de Maiorca, onde termina a viagem a 26 deste mês.

Já o 'AIDAstella' sai daqui a pouco, para Tenerife, após uma escala de 30 horas na Madeira. A bordo, leva 2.078 passageiros e 633 tripulantes. O navio está na reta final de um cruzeiro de 14 noites que se iniciou a 10 deste mês, em Las Palmas, com escalas em 5 ilhas de Canárias, na Madeira e em Marrocos.