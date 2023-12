Trânsito imaculado

Manhã mais do que tranquila, para já, as estradas da Madeira. Nas sextas-feiras, normalmente, são dias mais calmos, mas em período de férias escolares e da quadra natalícia, nada melhor do que um início de dia sem nenhum engarrafamento.

Mas, atenção, há que tomar em conta as condições da estrada, bem como aos momentos de circulação, num dia que muitos aproveitam para as últimas compras de Natal, algumas zonas poderão implicar algum congestionamento, nomeadamente junto a centros comerciais.

É este o cenário que se espera ao longo do dia - atenção às informações nos painéis da Via Litoral e da Via Expresso -, assim o permitam os condutores e a condução em segurança.