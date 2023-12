Tudo limpo de manhã

Quem viu e quem vê as ruas da baixa da cidade do Funchal ao longo da noite, conforme a festa da Noite do Mercado se prolongava pela madrugada, e agora de manhã, deve ficar admirado pela limpeza que as equipas do Departamento de Limpeza e Salubridade da Câmara Municipal do Funchal fizeram.

Tudo limpo para uma cidade que, apesar de ser domingo, acorda cedo e o movimento de pessoas e viaturas faz-se sentir logo pelas 8h00, ou mesmo antes, e tinha de estar sem plástico e papel, sobretudo, que foram retirados aos carradas.

Depois, a limpeza com jactos de águas de pressão, mas quem faz este trabalho há anos diz que se nota uma maior consciência cívica da população em geral, como se vê no video.