Trânsito pós-Natal continua tranquilo

Bom dia. Passados os feriados e as festas de Natal, ainda que estejamos nos dias pré-Fim de Ano, mas no trânsito é praticamente o mesmo cenário dos últimos dias, nomeadamente durante as primeiras horas desta manhã de quarta-feira, 27 de Dezembro.

Não há qualquer sinal de congestionamento a esta hora, com todas as estradas no 'verde', nomeadamente a Via Rápida, que costuma ser a mais complicada nas horas-de-ponta.

Por isso, para manter o estado de coisas, importa que mantenha boa postura ao volante, conduzindo com precaução e responsabilidade.