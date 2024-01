Élvio Sousa questiona se Pedro Calado vai aumentar o preço da água e resíduos em Março

O JPP questionou, hoje, se o presidente da Câmara Municipal do Funchal pretende, efectivamente, aumentar o preço da água e dos resíduos no município em Março, mês em que se realizam eleições legislativas. Élvio Sousa indica parecer que Pedro Calado pretende adiar essa decisão política para depois do acto eleitoral.

"Estaremos atentos para denunciar esta política calculista, sorrateira e oportunista”, disse o lídero do JPP. Élvio Sousa afirmou que "ao contrário de outras autarquias da Madeira o aumento do preço da água foi um encargo suportado na íntegra pelos cidadãos do Funchal em 2023. Ao invés daquilo que Pedro Calado tem vindo a dizer, que está preocupado em baixar o custo de vida dos cidadãos e dos empresários, em 2023 e em ano de forte inflação, os funchalenses foram novamente castigados pelo Governo e pela Câmara e pagaram mais de 4% de aumento da água e resíduos sólidos”.

Para o JPP, esta é "uma situação que vem agonizar ainda mais o custo de vida dos funchalenses". Mais indicou que "Pedro Calado nas sucessivas mensagens natalícias tem vindo a prometer baixar a carga fiscal das famílias e das empresas com a criação de condições de investimento, mas na prática carrega sobre a população os aumentos que chegaram a mais de meio milhão de euros em 2023”, denunciou o líder do JPP.

O PSD na Câmara é uma cópia de segunda geração do passado, pois como se tem visto com o LIDL lançam barreiras à implementação de concorrência, promovem a continuação de monopólios e põem os funchalenses a pagar os elevados preços da empresa ARM- Águas e Resíduos Sólidos, que já recebeu com este governo mais uns nomeados do PSD e CDS Élvio Sousa, líder do JPP

“Será que Calado está a colocar os funchalenses a pagar as mordomias das empresas públicas, numa política de agachamento ao Governo, pois ao contrário de Santa Cruz, que tem suportado esses sucessivos aumentos do preço da água em mais de um milhão de euros, no Funchal, a Câmara tem carregado esses aumentos sobre o povo e sobre as empresas”, questionou o líder parlamentar do JPP.