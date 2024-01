Bloco de Esquerda solidário com 'precários' da RTP-Madeira

O deputado único do Bloco de Esquerda (BE) no parlamento madeirense mostrou-se, esta quinta-feira, solidário com os trabalhadores que prestam serviços a recibo verde na RTP-Madeira, nomeadamente com seis trabalhadores da empresa do audiovisual 'FullZoom' que prestam serviço no canal público de televisão.

Segundo o comunicado do BE, "no passado dia 19 de Dezembro de 2023, a empresa de audiovisual “Full Zoom” informou, telefonicamente, os seus seis trabalhadores a recibos verdes, que prestam serviço na RTP Madeira, que a partir do último dia do ano transacto deixariam de ter qualquer vínculo laboral com a referida entidade empregadora". Em causa dizem estar quatro operadores de câmara, um editor de imagem e um operador de som que, "há largos anos, prestam serviço na RTP Madeira, subcontratados àquela empresa".

Adiantam que "não obstante tal decisão, a RTP Madeira continuou a marcar serviço a estes trabalhadores, que continuaram até ao dia de hoje a assegurar os programas diários da televisão pública regional". Aos trabalhadores terá sido 'exigido' pelo director do canal, adiantam os bloquistas regionais, que passassem recibo verde por outra empresa externa à RTP ou deviam eles próprios criar um empresa, de modo a poderem continuar a colaboração.

Mas, aponta o BE, "no dia de hoje, 18 de Janeiro, a direcção da RTP-Madeira informou a dois dos trabalhadores em causa – o editor de imagem e o operador de som – que a partir desta data não lhes seria destinado qualquer serviço", situação que, conforme menciona o partido, "colocou em alerta os restantes trabalhadores, que ficaram na expectativa de saber quando seriam, todos eles, dispensados de prestar serviço na RTP-Madeira".

Ora, foi "perante esta situação difícil e aflitiva por que passam estes trabalhadores", que Roberto Almada entregou hoje na Assembleia Legislativa da Madeira um voto de solidariedade para com estes profissionais, "lamentando a situação de precariedade laboral que, durante tanto tempo, suportaram, fazendo votos que a direção da RTP-Madeira seja capaz de solucionar este grave problema laboral, através da integração destes profissionais no grupo RTP".