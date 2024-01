SESARAM com mais de 100 acções programadas para prevenção e controlo das infecções

O Serviço de Saúde da Região (SESARAM), através da Unidade Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infecções e de Resistência aos Antimicrobianos (UL-PPCIRA) e do Centro de Formação, realiza, ao longo dos próximos meses, mais de 100 acções, relacionadas com o controlo de infecções nas unidades de saúde.

Um cronograma que, neste ano, teve início no dia 15 de Janeiro, com o curso obrigatório sobre ‘Prevenção e Controlo de Infecções de Resistência aos Antimicrobianos’, realizado na Sala de Conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça e foi dirigido à equipa multidisciplinar da UL-PPCIRA, aos elementos de ligação e colaboradores desta Unidades e à Equipa do Programa de Apoio à Prescrição de Antimicrobianos, contando com cerca de 100 formandos.

Estão previstos cursos para os profissionais do SESARAM na sua generalidade, nos cuidados hospitalares e primários, tendo por principal objectivo a redução das infecções nas unidades de saúde.

Serão também realizadas acções nos diferentes serviços, em especial as que se referem à correcta higienização das mãos.

A equipa do UL-PPCIRA conta com 11 médicos, seis enfermeiros, duas farmacêuticas, uma engenheira ambiental, uma bióloga e duas assistentes administrativas.