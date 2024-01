Edgar Costa, o rei dos dérbis

Entre os jogadores que fazem parte dos plantéis de Marítimo e Nacional, afinal quem é o futebolista que mais vezes disputou o jogo que mais apaixona os amantes do futebol madeirense?

A distinção vai para Edgar Costa, capitão do Marítimo, com 11 no total. Nove enquanto jogador verde-rubro e dois pelo Nacional. Segue-se João Aurélio, capitão do Nacional, com nove dérbis.

Edgar Costa, 36 anos – faz 37 em Abril – vai para a décima temporada no Marítimo e continua ser um dos jogadores mais acarinhados pelos maritimistas apesar da presente temporada não estar a decorrer dentro do esperado. Não será titular no domingo, mas muito provavelmente estará entre os convocados de Fábio Pereira.

Em final de contrato com o Marítimo este bem que poderá ser o último dérbi para Edgar Costa.