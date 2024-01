China diz estar disposta a mediar tensões entre Paquistão e Irão

A China, que mantém laços estreitos com Islamabade e Teerão, disse hoje estar disposta a "desempenhar um papel" na redução das tensões entre o Paquistão e o Irão, na sequência de ataques recíprocos nos seus territórios.

"Se ambas as partes precisarem, estamos prontos a desempenhar um papel construtivo para acalmar a situação", afirmou Mao Ning, porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, em conferência de imprensa.

A China "espera sinceramente que ambas as partes possam mostrar calma e contenção para evitar uma escalada das tensões", acrescentou a porta-voz.

Dois dias depois de um ataque iraniano no seu território, o Paquistão anunciou hoje que tinha realizado durante a noite "ataques contra esconderijos terroristas" no Irão, matando sete pessoas, de acordo com a televisão estatal iraniana.

O Irão e o Paquistão acusam-se frequentemente um ao outro de permitir que grupos rebeldes operem a partir do território do outro para lançar ataques, mas é raro que as forças oficiais de qualquer um dos países estejam envolvidas.

Os ataques ocorrem numa altura em que o Médio Oriente é abalado pela guerra entre o movimento islâmico palestiniano Hamas e Israel na Faixa de Gaza e por ataques a navios mercantes no Mar Vermelho por rebeldes Huthi apoiados pelo Irão no Iémen.