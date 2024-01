Ricardo Franco critica forma como Governo da Madeira trata as câmaras

O presidente da Câmara de Machico diz que o PS é o maior defensor do poder autárquico em Portugal. Exemplo disso foi, mesmo demitido, António Costa ter aumentado o financiamento das autarquias.

“Tem sido o PS com a sua acção (…) que constitui o exemplo do que se deveria verificar na Região”. Na Madeira, diz, as autarquias não são valorizadas e são discriminadas.

O apoio dependente da cor das autarquias “tem de ser definitivamente banida do mundo político”.

Ricardo Franco diz que as autarquias também não são respeitadas, quando o Governo não entrega as verbas destas, como o IRS de 2009 e 2010, mesmo depois de decisão judicial.