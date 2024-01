Direcção Regional de Saúde deixa 10 dicas para promover saúde e bem-estar

A Direção Regional da Saúde, numa nota enviada à imprensa, propõe-se a acompanhar a população, no início deste ano, na adopção de comportamentos de procura de saúde e bem-estar, essenciais para a qualidade de vida. Por isso, assinala dez oportunidades e desafios para a promoção da saúde e bem-estar, que cada pessoa pode adotar e incentivar em 2024.

Eis as dicas deixadas:

Reflexão - Inicie o ano refletindo sobre as áreas mais importantes para si. Avalie como se sente em relação à sua vida pessoal (saúde e desenvolvimento pessoal), profissional (realização), relacional e qualidade de vida.

Metas - Estabeleça metas e objetivos realistas para as áreas que pretende modificar ou melhorar. Comprometa-se com ações que lhe permitam realizar esses propósitos.

Valorização e foco – Valorize-se e reserve tempo para si, pratique atividades agradáveis e relaxantes que lhe permitam focar-se e lidar melhor com os desafios da vida.

Alimentação e consumos – Mantenha hábitos alimentares saudáveis e evite o consumo de álcool, tabaco ou outras substâncias psicoativas, que são nocivas para si e para os outros.

Sono e repouso - Adote rotinas de sono e repouso adequadas à sua idade e necessidades, de forma a conseguir responder eficazmente às exigências da vida.

Actividade física - Pratique atividade física regular e saiba que todo o movimento conta. É um fator chave de proteção para o seu corpo e mente. Beneficia a saúde mental, contribui para manter o peso saudável e o bem-estar geral.

Tecnologia – Faça uma utilização saudável e adequada da tecnologia e internet. Equilibre o seu tempo online com a vida real.

Valores - Pratique a gratidão, a solidariedade e o perdão, são valores que contribuem para a sua saúde psicológica.

Relações - Esteja atento aos outros e procure ajudar quem precisa ou quem esteja em sofrimento. Por vezes, uma palavra de atenção pode ser suficiente para melhorar a vida de alguém.

Emoções - Evite isolar-se, e se sentir que o seu bem-estar psicológico está em risco fale com um familiar, um amigo, ou um profissional de saúde sobre as suas emoções e preocupações. Este pode ser um primeiro passo para encontrar uma solução ou lidar melhor com os acontecimentos adversos.