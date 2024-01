Finlândia prolonga por mais um mês encerramento da fronteira com a Rússia

A Finlândia anunciou hoje que vai prolongar por mais um mês o encerramento da fronteira com a Rússia devido a um alegado ataque à segurança do país nórdico por Moscovo através do envio de migrantes indocumentados pela fronteira comum.

O Governo da Finlândia encerrou a fronteira no final de 2023 após a chegada ao país desde setembro, através da fronteira, de 1.300 migrantes em situação ilegal, um número considerado anormalmente elevado e apenas alguns meses após a adesão da Finlândia à NATO.

A Finlândia acusa a Rússia de conduzir deliberadamente os migrantes em direção à sua fronteira. O Kremlin negou as alegações e disse lamentar o encerramento dos postos fronteiriços pelos finlandeses.

A medida hoje anunciada deve prolongar-se até 11 de fevereiro, indicou em conferência de imprensa em Helsínquia o ministro do Interior, Mari Rantanen, acrescentando que as autoridades suspeitam que a Rússia continua a manipular os migrantes indocumentados.

"Existem pessoas nas áreas circundantes e que aguardam a abertura da fronteira", disse Rantanen.

Os migrantes que chegaram à Finlândia nos últimos meses são sobretudo provenientes do Médio Oriente e África -- em particular da Síria, Somália e Iémen -- e a maioria solicitou asilo na Finlândia. Permanecem de momento em centros de acolhimento de migrantes em vários pontos do país enquanto aguardam a decisão das autoridades.

Diversos responsáveis locais definem as alegadas ações de Moscovo como uma retaliação pela adesão do país nórdico à NATO em abril de 2023, mas peritos finlandeses na área da segurança consideram que o motivo desta atuação através dos migrantes permanece incerto.

O Governo do primeiro-ministro Petteri Orpo decidiu em novembro encerrar os 1.340 quilómetros da fronteira comum com a Rússia, ao alegar motivos de segurança e uma "guerra híbrida" movida por Moscovo. Posteriormente reabriu dois postos fronteiriços no leste e norte da Finlândia, para testar a situação, mas o afluxo de migrantes prosseguiu.

A totalidade dos oito postos fronteiriços entre a Finlândia e a Rússia destinados a passageiros estão encerrados desde 15 de dezembro. De momento, permanece em funcionamento o posto fronteiriço de Vainikkala, no sudeste do país e destinado ao transporte de mercadorias por via-férrea.

A Finlândia, com 5,6 milhões de habitantes, situa-se na fronteira externa da União Europeia no norte, e constitui uma parte significativa do flanco nordeste da NATO.