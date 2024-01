Alvinegro Luís Esteves foi eleito o melhor médio da II Liga

O jogador do Clube Desportivo Nacional foi eleito o melhor do mês de Dezembro na Liga Sabseg (II Liga) divulgou hoje a Liga Portugal no seu site oficial.

O atleta alvinegro fez dois golos e foi titular nos quatro jogos da equipa no período em avaliação, acabando por ter a melhor pontuação pelos treinadores da II Liga.

"Titular nas quatro partidas dos insulares durante o período em questão, o português, de 25 anos, marcou dois golos e registou ainda uma assistência, recolhendo a preferência de 23,88 por cento dos votos dos treinadores principais da competição", pode ler-se no site da Liga Portugal

De referir que o centrocampista levou a melhor nesta votação sobre o jogador do FC Porto B, Vasco, que somou 9,7 por cento, e Bruno Almeida (Santa Clara), que teve 8,21 por cento.

Chuchu Ramirez e Lucas França entre os nomeados para melhor avançado e melhor guarda-redes

Já nos prémios destinado ao melhor avançado e melhor guarda-redes da II Liga durante o mês de Dezembro de 2023, o clube madeirense também contou com dois jogadores entre os três melhores durante esse período.

Em termos de avançado, cujo o prémio foi entregue a Nené, que somou um total de 27,61% dos votos dos treinadores da competição, o atacante alvinegro Chuchu Ramirez veio a classificar-se no segundo lugar tendo conquistado 21,64% dos votos. Já Roberto do Tondela, com 17,91 fechou o pódio.

Já em termos do prémio para melhor guarda-redes, o 'patrão' da baliza do AVS foi o grande vencedor com 33,58% dos votos dos treinadores principais da competição. Já Lucas França, do CD Nacional alcançou o segundo lugar com 17,91%, enquanto Gabriel Silva (Santa Clara), recolheu 14,18% das preferências, tendo ficado no terceiro posto.