Albuquerque inaugurou no MUDAS a exposição da colecção da família Garcia

O presidente do Governo Regional inaugurou, esta tarde, no MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira, a exposição “Entre coleções: Maria Eugénia e Francisco Garcia e Museu de Arte Contemporânea da Madeira”.

Uma exposição que tem a curadoria de Márcia de Sousa e reúne uma selecção de 260 obras, 85 das quais pertencentes à coleção Maria Eugénia e Francisco Garcia, que contempla pintura, desenho, serigrafia, litografia, gravura, escultura, fototipia, fotografia, instalação e vídeo.

A mostra “Entre coleções: Maria Eugénia e Francisco Garcia e Museu de Arte Contemporânea da Madeira” poderá ser vista até ao próximo dia 30 de Setembro de 2024.

Segundo a nota da museu, as coleções que se cruzam nesta exposição têm na sua génese vários pontos em comum, como proximidades estéticas e históricas, cruzamentos de autores, obras e períodos de produção.

Miguel Albuquerque, começou por agradecer à família Garcia ter trazido a colecção para a Madeira. Antes, a colecção já tinha sido integrada numa exposição do Museu Nacional de Arte Contemporânea.

“Esta exposição tem interesse muito particular porque faz o confronto entre duas colecções, uma institucional e outra pessoal", sublinhou.

O presidente do Governo Regional destaca o facto de “através do amor à arte", ter sido construída uma colecção, por um "casal normal, fruto das amizades com os artistas".