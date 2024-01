Exposição 'Em deriva' patente na Reitoria da Universidade da Madeira

A Reitoria da Universidade da Madeira, mais concretamente a Sala dos Arcos, acolhe a partir de hoje a exposição 'em deriva'. A inauguração acontece daqui a pouco, pelas 12 horas, com a presença do artista plástico Ricardo Barbeito e do diretor Regional de Ambiente e Alterações Climáticas.

"'Em deriva' foi o título que foi escolhido para definir esta exposição e tem como base conceptual a possibilidade de derivações, que intensificam a questão do lixo-marinho à deriva", refere nota enviada à comunicação social.

"Deste modo, propõe-se uma exposição multipartida que reforce e repita os processos de disseminação, contaminação, interferência e acumulação, tendo em conta o projecto CleanAtlantic, de que a Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas foi parceira. A partir das atividades de recolha de resíduos à beira-mar depositados e sua posterior selecção, e caracterização, bem como dos registos que são feitos ao longo deste processo, pretende-se desenhar um projeto expositivo que explore e promova a reflexão sobre a crise climática, estabelecendo conexões entre a arte, a ciência e a vida, e que permitam sensibilizar para a importância da preservação do ambiente como factor de coesão e sentido de pertença.", explica.

Esta é uma exposição que já passou pelo centro comercial Madeira Shopping, em Junho do ano passado, e pela Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, desde Setembro a Dezembro. Estão previstas outras exposições noutros lugares da cidade do Funchal e no Museu Etnográfico da Madeira.

"A exposição contará com amostras de resíduos recolhidos durante os últimos anos, e revela os processos de recolha e monitorização científica do lixo-marinho encontrado, tanto em zonas balneares como em áreas remotas de acumulação, distribuídas pela Madeira, Porto Santo e ilhas Selvagens. Na instalação que agora se apresenta, podem ser encontrados objetos remotos, como armadilhas e boias de embarcações do norte da Europa e Estados Unidos, bem como outros objetos banais de uso doméstico. Por outro lado, podemos contar com exemplares de documentos usados na caracterização dos resíduos, bem como outros materiais usados no projecto", indica.