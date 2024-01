'A Madeira e os Ventos da Emigração' em exposição na Ponta do Sol

A Câmara Municipal da Ponta do Sol traz a mostra 'A Madeira e os Ventos da Emigração' até ao concelho, tornando-se o primeiro município a receber esta exposição itinerante,

A exposição itinerante será inaugurada, na próxima segunda-feira, dia 15 de Janeiro, pelas 15h30, no Centro Cultural John dos Passos. O momento contará com a presença de diversas personalidades regionais e nacionais, entre elas a do secretário de estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, e o do director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Rui Abreu.

Com 85 fotografias, a exposição procura retratar a realidade da Madeira nos três primeiros quartéis do século XX e o quotidiano das suas gentes que, em busca de melhores condições de vida, se viram forçadas a emigrar e acabaram por levar o nome e a herança cultural da Região além-fronteiras.

'A Madeira e os Ventos da Emigração' está dividida por sete capítulos, sendo que o primeiro mostra o Funchal, ‘A Capital Cosmopolita’, a primeira cidade construída por europeus fora do ‘velho continente’; o segundo ilustra os ‘Visitantes Ilustres’, seguindo-se os capítulos ‘Ilhas de Contrastes’, ‘Descoberta de Novos Mundos’, ‘Guerra Colonial’, ‘Retratos’ e ‘Navios de Emigrantes'.

A Câmara Municipal da Ponta do Sol apoia esta iniciativa promovida pela direcção regional das Comunidades e Cooperação Externa, numa parceria com o Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vicente’s e com o Centro de Estudos do Atlântico, com curadoria da ex-jornalista Sara Moura.

Esta mostra ficará em exposição até ao dia 26 de Fevereiro no Centro Cultural John dos Passos, na Vila da Ponta do Sol, e pode ser visitada, gratuitamente, de segunda a sexta-feira, entre as 9h00 e as 17h30.