Pedro Coelho apela à mobilização de militantes no Porto Moniz e São Vicente

O candidato e cabeça de lista da coligação PSD/CDS 'Madeira Primeiro' às Legislativas Nacionais do próximo dia 10 de Março, Pedro Coelho, apelou, esta quarta-feira, nos concelhos do Porto Moniz e de São Vicente, à mobilização de todos para a campanha.

Em nota enviada pelo partido, é dado conta que este deixou claro que "nem o PS – que há 8 anos muito promete e pouco cumpre – nem os que só dizem mal sem terem noção do que prometem, representam a solução para os problemas da Madeira".

Os apelos foram lançados durante os primeiros encontros da candidatura com os militantes social-democratas, onde estiveram presentes os seis candidatos efectivos da coligação.

O cabeça-de-lista, na ocasião, fez questão de agradecer "a garra dos militantes de São Vicente e a caminhada que o Porto Moniz está a fazer para mudar de liderança politica já em 2025".

Pedro Coelho que, nesta oportunidade, garantiu que o foco desta candidatura, “a única que coloca a Madeira em primeiro lugar”, assenta na defesa "intransigente dos interesses e direitos de todos os madeirenses na República e que, por isso mesmo, a prioridade é garantir o melhor resultado e, com isso, mais força para reivindicar, junto do próximo Governo Central a ser eleito, as soluções que o PS nunca foi capaz de concretizar nestes últimos oito anos, designadamente em matérias ligadas à autonomia, à cidadania e à mobilidade, sem esquecer uma atenção especial aos mais jovens", disse.

“Temos um projecto que é claro, que defende soluções concretas e exequíveis e que representa, acima de tudo, o nosso compromisso para servir a Madeira e para garantirmos que se resolvam os problemas das pessoas, porque é isso que nos move” frisou, lembrando que a Região tem, também, nestas eleições, a oportunidade para contribuir para a construção de um caminho melhor para Portugal, abrindo espaço a que exista uma "resposta séria, responsável e adequada às necessidades da Região".

Uma mensagem partilhada, nesta ocasião, por ambos os presidentes das Comissões Políticas Concelhias do PSD Porto Moniz e São Vicente, Valter Correia e Guido Gonçalves respectivamente, que manifestaram disponibilidade e apoio à candidatura 'Madeira Primeiro'.

A ronda com os militantes prossegue, amanhã, nos concelhos da Calheta e da Ponta do Sol.