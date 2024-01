Pelo menos oito mortos em bombardeamentos na Síria

Pelo menos oito pessoas morreram em bombardeamentos aéreos realizados hoje na província de Al-Sueida, no sul da Síria, informaram duas organizações não-governamentais (ONG), que ligaram os ataques a uma campanha da Jordânia contra o tráfico de drogas.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos disse, num comunicado, acreditar que o ataque no sul da Síria terá sido realizado pelos jordanos.

O observatório, sediado no Reino Unido e com uma vasta rede de colaboradores no terreno, afirmou que oito pessoas morreram nestes bombardeamentos.

Já a rede de ativistas locais AlSueida24 explicou, num comunicado, que aviões atacaram duas zonas diferentes da aldeia de Arman, perto da fronteira com a Jordânia, durante a madrugada de hoje, matando 10 pessoas - três pessoas numa primeira casa e sete membros da mesma família numa outra residência.

Entre as vítimas da segunda casa estão duas raparigas menores de 5 anos e duas pessoas permanecem presas sob os escombros, incluindo uma idosa, confirmou um familiar a AlSueida24.

A rede de ativistas considerou que o bombardeamento foi "provavelmente" realizado pela força aérea da Jordânia.

O observatório afirmou que, na noite de quarta-feira, um armazém na cidade de Melh também foi bombardeado, mas só foram registados danos materiais.

Até ao momento, as forças jordanas já realizaram outras duas operações contra o tráfico de droga em território sírio, segundo dados do Observatório.

Amã não costuma assumir publicamente a responsabilidade por este tipo de ações no país vizinho.

A Jordânia é um importante destino e ponto de trânsito do estimulante sintético "captagon", um tipo de anfetamina, que é produzido na Síria em grande escala.