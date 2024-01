Mais um turista perdido nas serras da Madeira esta quarta-feira

Um turista de nacionalidade inglesa, com cerca de 25 anos, precisou de ajuda dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz e da Polícia Florestal para conseguir sair do trilho onde se terá perdido durante a tarde desta quarta-feira. Este é já o segundo resgate que os bombeiros regionais fazem no dia de hoje nas serras da Madeira.

De acordo com fonte da referida corporação, o cidadão estrangeiro estava a percorrer a vereda do Montado dos Pessegueiro, no concelho do Porto Moniz, tendo iniciado o passeio junto à Ribeira do Inferno, na fronteira com o concelho de São Vicente.

O alerta chegou ao quartel vicentino, via Serviço Regional de Protecção Civil (CIC-CROS), já passava das 18h30, tendo os Bombeiros de São Vicente e Porto Moniz avançado para o local com três elementos e um veículo de apoio.

Conforme o DIÁRIO conseguiu apurar, foi necessário utilizar material sapador para cortar mato e assim chegar junto do turista. Nesta intervenção voltou a ser preciosa a colaboração dos elementos da Polícia Florestal.

O jovem veio a ser encontrado pelas 22h45. Estava bem de saúde, apresentando apenas algumas escoriações, não necessitando, por isso, de cuidados médicos.