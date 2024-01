Messi ausente nos prémios The Best

Lionel Messi vai estar ausente na gala dos prémios The Best que se realiza hoje, em Londres. Segundo o jornal argentino, Olé, Messi- vencedor do prémio o ano passado- optou por ficar em estágio com a sua equipa, o Inter de Miami, formação norte-americana que realiza o primeiro jogo particular da pré-temporada no próximo sábado, em El Salvador.

Messi está nomeado para o prémio de melhor futebolista do Mundo de 2023 juntamente com Haaland, do Manchester City- o grande favorito a vencer o prémio- e Mbappé, do PSG.