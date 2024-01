Registo Internacional de Navios é dos mais atractivos da Europa

Miguel Albuquerque considera que o Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR) “é um dos mais atractivos da Europa”, revelando que a Região está “em vias de ter cerca de 1.000 navios registados”.

Declarações do presidente do Governo Regional no âmbito da sua visita às instalações na Madeira da empresa SunStone Maritime Group A/S, uma empresa que se encontra há três anos sediada no MAR.

Notando que existem “14 mil tripulantes” no MAR, Albuquerque destacou a importância para “a internacionalização da economia da Madeira” e à “sediação de empresas”, bem assim o trabalho que dá a empresas especializadas ligadas ao ‘shipping’, aos escritórios de advogados e a todos os outros sectores regionais.

Refira-se que a empresa SunStone Maritime Group A/S, cujo CEO e fundador Niels-Erik Lund esteve presente na cerimónia de ontem, conta com oito navios registados no MAR, estando em vias de aumentar esse número para nove.

A empresa conta com 20 funcionários na Região, dos quais 13 são madeirenses.

A SunStone Maritime Group A/S encontra-se há três anos na Madeira, tendo assinalado hoje o primeiro ano nestas novas instalações no Funchal.