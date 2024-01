Adriana Viveiros conquista medalha de bronze em Porto de Mós

A marchadora Adriana Viveiros conquistou, este domingo, em Porto de Mós, no distrito de Leiria, mais uma medalha nacional, ao ser 3.ª classificada, no escalão de sub 23, do Campeonato Nacional de Marcha em Estrada.

A atleta da ADRAP - Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena percorreu os 10km de prova em 48:54s, a escassos 20" da segunda classificada.

Esteve também presente nesta competição o atleta João Olim, que com um novo recorde pessoal de 46:04 ficou em 8º lugar nos absolutos masculinos.