Capitania do Porto do Funchal emite aviso de vento forte

A Capitania do Porto do Funchal emitir, há instante um aviso de vento forte para a orla marítima da Região Autónoma da Madeira até às 18 horas desta quarta-feira, dia 11 de Janeiro.

" Informa-se ter sido recebido do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, até às 18 horas horas locais de 11 de Janeiro, referente ao Arquipélago da Madeira", pode ler-se na nota enviada à comunicação social.

Ainda segundo o aviso é esperado vento de "sudeste fresto a muito fresto, por vezes forte". Já em relação ao estado do mar, na Costa Norte, antevê ondas de Noroeste 2 a 2,5 metros, passando gradualmente a ondas Sudoeste 2,5 a 3,5 metros.

Quanto à visibilidade será boa a moderada.

A Capitania do Porto do Funchal recomenda ainda aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas

precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas.