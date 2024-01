“Taxa turística tem de ser aplicada de forma razoável”

“Por enquanto, não”, é a resposta do presidente do Governo Regional à pergunta se a APRAM tem a indicação para poder cobrar taxa turística aos passageiros de cruzeiros que venham a desembarcar nos portos da Região, como é o caso do Porto Santo, notícia que faz manchete na edição de hoje do DIÁRIO.

Miguel Albuquerque pede bom-senso para não se cair no ridículo de aplicar taxas a tudo, e avisa que se tiver que tomar medidas para chamar à razão eventuais decisões imponderadas, não hesitará.

Para já, e em relação à taxa turística, aguarda para ver qual é a proposta a avançar pela AMRAM de modo a “articular” medidas a tomar neste âmbito. O desejo de Albuquerque é que haja “partilha entre o governo e as câmaras no sentido de afectar essas receitas em infra-estruturas que tragam benefícios para o turismo. Temos de coordenar tudo o que é a aplicação de taxas entre as câmaras municipais e o governo no sentido das coisas correrem bem”. Para que isso aconteça, reforça a importância em “manter as pontes de diálogo” para que haja acordo na aplicação da taxa turística, defendendo que a mesma seja “aplicada de forma razoável”.

Albuquerque recusa querer colocar ‘água na fervura’ com o anúncio que o Porto Santo quer aplicar taxas turísticas aos cruzeiros.

“Temos que aproveitar o bom momento regional do turismo para arrecadar as taxas/receitas que temos que cobrar, agora quando se trata de taxas não se vai aplicar taxas a tudo porque senão temos aqui uma situação perfeitamente ridícula”, adverte.

Se essa concertação não ocorrer, avisa que está preparado para tomar medidas.

“Se for preciso eu tomar uma decisão não tenham dúvidas sobre isso porque não tenho medo nenhum de tomar decisões nem tenho nenhum problema de criar polémicas. Nunca governei em consenso nem estou à espera de consenso. Estou à espera de bom-senso e que as pessoas se entendam”, esclareceu, à margem da cerimónia que assinalou o 47º aniversário da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol.