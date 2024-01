Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny forma enfermeiros para saúde global

A saúde global é um conceito emergente que reconhece a interconexão entre a saúde humana, a saúde dos ecossistemas e a saúde do planeta como um todo. Esta abordagem sistémica da saúde buscando entender os impactos das actividades humanas no meio ambiente está alinhada com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) integrados na agenda 20-30 da ONU.

É, pois, com base neste conceito, que a Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny (ESESJCluny) tem desenvolvido esforços para "a promoção de uma melhor saúde planetária", envolvendo toda a comunidade académica na Formação de Enfermeiros para uma Saúde Global – Nurses4ONEHealth.

Assim, ao longo deste mês de Janeiro de 2024, no âmbito desta formação, os estudantes finalistas do curso de licenciatura em enfermagem e docentes irão partilhar saberes sobre práticas de sustentabilidade em saúde junto dos estudantes da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, "com o objectivo de consciencializar os seus pares para a responsabilidade cívica, no âmbito da sustentabilidade na saúde".

As temáticas abordadas são: ECO-Ansiedade com Resiliência e Adaptação; Alimentação Sustentável; Saúde e Resíduos; Mobilidade Sustentável e Saudável; Alterações Climáticas: uma Abordagem Juvenil; Água Limpa Vida Saudável.