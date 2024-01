Saiba o que hoje é notícia

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) reúne-se com o diretor executivo do SNS, Fernando Araújo, para discutir a questão da retenção nas urgências dos hospitais de macas das ambulâncias das corporações de bombeiros, que decidiram aplicar uma taxa para penalizar essa retenção.

A decisão foi tomada na segunda-feira numa reunião do Conselho Executivo da LBP e prevê que a aplicação das taxas comece na quarta-feira se não for apresentada uma solução pela direção executiva do Serviço Nacional de Saúde.

"Tomámos a decisão, por unanimidade e aclamação, que a partir de quarta-feira, dia 10, vamos passar a solicitar aos hospitais que façam o ressarcimento das despesas que os bombeiros estão a ter pela imobilização das suas ambulâncias, das suas macas e dos seus bombeiros nas urgências hospitalares", disse António Nunes, presidente da LBP, no final da reunião.

O dirigente da Liga disse que a decisão foi que "por cada duas horas após a primeira hora são aplicados 50 euros, no segundo bloco de duas horas 100 euros, no terceiro bloco de duas horas 150 euros e depois 150 euros por cada duas além dessas".

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A coreografia "Idiota", de Marlene Monteiro Freitas, tem estreia portuguesa hoje, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, integrada na programação do ciclo "Dança não dança".

Criada em 2022, "Idiota" recupera o mito de Pandora em termo das permanentes questões da humanidade sobre doença, morte e destino.

Marlene Monteiro Freitas tem desenvolvido grande parte do seu trabalho em Portugal, onde foi cofundadora, em Lisboa, da estrutura cultural P.O.R.K, com a qual assinou coreografias como "Paraíso-coleção privada" (2012-13), e "Marfim e arne - As estátuas também sofrem" (2014). Em março, a sua coreografia "Canine Jaunâtre 3" entra no repertório do Ballet da Ópera de Lyon, com apresentações marcadas para a cidade francesa e para Bruxelas.

"Idiota" tem uma segunda sessão na Gulbenkian, em Lisboa, marcada para quarta-feira.

DESPORTO

O FC Porto, detentor do troféu, vai tentar vencer o Estoril Praia pela primeira vez esta época, nos oitavos de final da Taça de Portugal em futebol, enquanto o Sporting vai enfrentar o Tondela, da II Liga.

Os dragões vão defrontar os canarinhos pela terceira vez esta temporada na terceira competição diferente e ainda procuram a primeira vitória, depois de duas derrotas nos jogos anteriores, em casa (1-0) para a I Liga e fora (3-1) para a Taça da Liga, com o FC Porto a ficar fora da 'final-four' da prova.

A equipa de Sérgio Conceição, que já venceu o troféu 19 vezes e que vem de um empate no campeonato frente ao Boavista (1-1), enfrenta um Estoril Praia que foi finalista em 1943/44 e que no último jogo sofreu uma pesada derrota em Alvalade (5-1).

O jogo entre o Estoril Praia e o FC Porto está agendado para o Estádio António Coimbra da Mota, pelas 20:45, duas horas depois do primeiro jogo dos oitavos, que vai colocar frente-a-frente o Sporting, líder da I Liga, e o Tondela, atual sexto classificado da II Liga.

Os leões, que já venceram a prova em 17 ocasiões, a última em 2018/19, vão defrontar no Estádio José Alvalade o Tondela, que foi finalista vencido em 2021/22, época em que caiu para o segundo escalão do futebol português.

A partida reúne duas equipas que já se enfrentaram esta época, em jogo da fase de grupos da Taça da Liga, que o Sporting venceu fora por 2-1.

Os jogos dos oitavos da Taça de Portugal vão decorrer até quinta-feira, com destaque para os embates entre Benfica e Sporting de Braga e Vizela com o Arouca, jogos entre equipas da I Liga, e a partida entre o Gil Vicente e o Amarante, única formação fora das competições profissionais ainda em prova.

PAÍS

A consignação da empreitada de construção da Linha Rubi do Metro do Porto, orçada em 379,5 milhões de euros, decorre hoje, numa cerimónia com a presença do ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, que tutela os transportes urbanos.

Em 20 de dezembro, a transportadora anunciou que o Tribunal de Contas tinha dado visto prévio ao contrato de construção, assinado com o consórcio Alberto Couto Alves (ACA), FCC Construcción e Contratas y Ventas, em 03 de novembro, por mais de 379,5 milhões de euros.

O valor global de investimento da Linha Rubi (Casa da Música - Santo Ovídio) é de 435 milhões, um investimento financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A Linha Rubi, com 6,4 quilómetros e oito estações, inclui uma nova travessia sobre o Rio Douro, a "Ponte D. Antónia Ferreira, a Ferreirinha", que será exclusivamente reservada ao Metro e à circulação pedonal e de bicicletas.

Em Gaia, as estações previstas para a Linha Rubi são Santo Ovídio, Soares dos Reis, Devesas, Rotunda, Candal e Arrábida, e, no Porto, Campo Alegre e Casa da Música.

***

Os dois portugueses suspeitos de vários assaltos a estações de serviço em Portugal e Espanha, detidos em agosto de 2022 em Zamora, começam hoje a ser julgados no Tribunal de Faro.

Os suspeitos, considerados pelas autoridades espanholas como "muito perigosos", foram ouvidos, na altura, pelo juiz de instrução na Audiencia Nacional de Madrid, que decretou a prisão preventiva.

Os suspeitos, apelidados pela imprensa de 'Bonnie & Clyde' portugueses, serão autores de assaltos à mão armada a estações de serviço em Espanha e Portugal realizados no verão de 2022.

Os suspeitos terão assaltado estações de serviço no Algarve, antes de cruzarem a fronteira para Espanha, em Ayamonte, em finais de julho daquele ano, tendo prosseguido naquele país os assaltos violentos a estações de serviço em Sevilha, Badajoz e Toledo, usando sempre o mesmo 'modus operandi' de intimidação dos funcionários com uma arma e uma faca.

São também suspeitos de terem roubado um veículo no bairro madrileno de Moncloa.

Foram presos quando jantavam no interior da viatura roubada, tendo sido cercados nessa altura por agentes da Policia Nacional, que os deteve sem que estes oferecessem resistência.