Três 'ausências' de peso em edições com notícias de protestos

Bom dia. Eis as capas dos jornais desta quinta-feira, 11 de Janeiro de 2024.

No Correio da Manhã:

- "Ministro promete milhões polícias contam tostões"

- "Benfica voa na Taça"

- "Villas-Boas antecipa-se a Pinto da Costa"

- "Professor despedido por assédio a alunas"

- "Pedradas contra carros desde 2022 (na A5)"

- "Temperaturas vão descer mais"

- "Crime no Seixal. Família exige resposta sobre morte de jovem"

Na revista Visão:

- "TikTok e os jovens. A máquina de fazer extremistas"

- "O algoritmo que privilegia o ódio e os discursos inflamatórios"

- "Augusto Santos Silva. 'Além de desnecessária, a dissolução foi uma decisão perigosa'"

- "Caderno Verde. Monumentos ameaçados pelas alterações climáticas"

Na revista Sábado:

- "As famílias mais poderosas do vinho do Porto"

- "Global Media. José Paulo Fafe fugiu à tropa, foi preso, faliu e tem dívida à empresa que preside"

- "Moda. Aumento dos lábios é cada vez mais procurado até por homens"

- "Levámos um boneco de Costa à rua e ao Congresso do PS: Juras de amor de militantes e tiro ao alvo de populares"

No Público:

- "Protesto na PSP obriga a medidas especiais para repor dispositivo"

- "Rita Sá Machado. 'Vai manter-se o excesso de mortalidade nos maiores de 65'. Entrevista PÚBLICO/RR à nova directora-geral da Saúde"

- "Enquanto na Europa os preços das casas estão a derrapar, em Portugal mantêm-se a subir"

- "Assembleia. Regulamentação de 'lobbying' cai pela segunda vez em dois anos"

- "Taça de Portugal. O calcanhar de Cabral foi precioso para a vitória. Benfica triunfa sobre o Sp. de Braga por 3-2"

- "Comboios. Privado quer operar entre Lisboa e o Porto já em 2027"

- "Médio Oriente. Tribunal da ONU inicia processo contra Israel por genocídio"

- "Exposições em 2024. Mulheres por todo o lado, o efeito olimpíadas e um encontro de gigantes"

- "Ambiente. Qualidade do ar em Lisboa piorou em 2023, mas melhorou no Porto e em Braga"

No Negócios:

- "185 câmaras vão devolver IRS aos seus habitantes"

- "Setor da saúde prevê recorde de exportações"

- "Construção pede consenso suprapartidário para obras"

- "Bitcoin. Entusiasmo em torno do primeiro ETF dá fôlego à criptomoeda"

- "Indícios de recessão? Os sinais que lê o BCE"

- "Grandes empresas defendem novas PPP"

No Jornal Económico:

- "Grupo de empresários oferece 12 milhões à Global para comprar 'JN' e 'O Jogo'"

- "Fortuna da família Amorim cresce 170 milhões num só dia"

- "Business Roundtable apresenta manifesto para estimular a criação de riqueza"

- "Governo descarta presença na Web Summit no Qatar"

- "Jerónimo Martins divulga dados operacionais"

- "Banco Central Europeu reconhece que juros nos depósitos têm demorado a reagir à subida das taxas diretoras"

No A Bola:

- "A coroa de Arthur"

- "Avançado brilha com golo e assistência de classe. Benfica 3-2 Sp Braga"

- "Sporting. Koba Koindredi é o escolhido"

- "Nuno Santos e o prémio Puskas: ´Já que cheguei aqui quero vencer'"

- "FC Porto. Villas-Boas apresenta candidatura dia 17"

E no Record:

- "Rei do calcanhar"

- "Arthur faz assistência espetacular depois do golo salvador na Europa (Benfica 3-2 Sp Braga)"

- "Leão escolhe francês do Estoril. Koindredi é o médio"

- "FC Porto. 'Vamos buscar o topo da Liga'. Villas-Boas apresenta candidatura na quarta-feira"

- "Acusação em tribunal a César Boaventura. Cássio e Marcelo confirmam aliciamento"