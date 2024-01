“Equipa está motivada e quer dar uma resposta”

Na antevisão à partida com o Académico de Viseu, o treinador do Marítimo, Fábio Pereira referiu que a equipa verde-rubra está motivada para alcançar os três pontos no jogo de amanhã, perante um adversário que tem vindo a crescer neste campeonato. O técnico do Marítimo, garantiu, por outro lado, que a eliminação da Taça de Portugal, diante do União de Leiria, já pertence ao passado.

“O jogo da Taça de Portugal está encerrado. Agora, temos que nos concentrar no jogo frente ao Académico de Viseu com o objetivo de regressar às vitórias. A equipa está motivada e a querer dar uma resposta. Amanhã teremos uma exibição boa e de preferência com os três pontos”, referiu.

“Trabalhámos para este jogo com características de jogadores diferentes, pensando no clima que pode estar até à hora do jogo. Os jogadores que vão entrar estarão à altura do desafio”, mencionou.

“O Académico de Viseu tem vindo a crescer na tabela classificativa, é um projeto também a pensar na subida, com muitas individualidades de qualidade e que sabe aproveitar bem os momentos de jogo”, analisou o técnico madeirense.