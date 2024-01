Marítimo com cinco alterações na equipa para o jogo da Taça de Portugal

Marítimo e União de Leiria lutam a partir das 18h45, no Estádio do Marítimo, pelo passaporte para os quartos-de-final da Taça de Portugal.

Nesta partida o técnico verde-rubro, Fábio Pereira fez cinco alterações no onze inicial, em relação ao encontro do passado sábado onde os madeirenses empataram a uma bola no reduto da UD Oliveirense, em jogo a contar para a 16.ª jornada da II Liga.

Assim sendo nesta partida dos oitavos-de-final, Samuel Silva regressa à baliza do Marítimo por troca com Amir. Já no meio-campo o destaque vai para a estreia absoluta do jovem Francisco Gomes, filho do ex-internaiconal Danny, na equipa principal, assim como o regresso de Marcos Silva e Bruno Xadas à titularidade.

Já no ataque Bruno Marques, que esteve afastado da competição por algum tempo, devido a lesão está de regresso.

De fora em relação ao jogo em Oliveira de Azeméis, ficaram Bernardo Gomes, Diogo Mendes, Francis Cann e Higor Platiny,

Eis o onze inicial do Marítimo: Samuel Silva, Tomás Domingos, Matheus Costa, René Santos, Fábio China, Marcos Silva, Francisco Gomes, Euller, Lucas Silva, Bruno Xadas e Bruno Marques.

A União de Leiria irá apresentar a seguinte equipa inicial: Fábio Ferreira, Marco Baixinho, Bura, Vasco Oliveira, Valdir Júnior, Leandro Silva, Diogo Amado, Pedro Empis e Lucho Vega, Leandro Nunes e Jair da Silva.