PS Madeira quer tirar a população da situação de "dependência"

O Partido Socialista quer afirmar-se como uma "real e segura alternativa governativa para a Região Autónoma da Madeira", lembrou este sábado, 13 de Janeiro, Jacinto Serrão, o mandatário de Paulo Cafôfo no Congresso Regional.

Enaltecendo "a coragem e a determinação" do novo líder do PS Madeira, Paulo Cafôfo, o porta-voz do candidato pediu mobilização e unidade para enfrentar os "grandes desafios que existem pela frente".

Congresso Regional do PS sob o lema ‘Madeira, a Nossa Causa’ Ao longo do dia de hoje serão apresentadas e votadas 13 Moções Sectoriais a par da Moção de Estratégia Global do líder do partido intitulada ‘Pelas Pessoas, a Nossa Causa’

"A Madeira é a nossa causa", disse, considerando que a Região precisa de "políticas socialmente justas para aumentar os rendimentos das famílias e tirá-las das situações de dependência", que, aponta, são o resultado da política do PSD/CDS.

"Este governo não serve, este governo não é bom para os madeirenses e porto-santenses", afirmou, acusando o actual executivo de "criar pobres".