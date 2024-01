Congresso Regional do PS sob o lema ‘Madeira, a Nossa Causa’

O Congresso Regional do Partido Socialista da Madeira realiza-se este fim-de-semana, dias 13 e 14 de Janeiro, no Centro de Congressos da Madeira.

A reunião magna dos socialistas marca a consagração do novo líder do partido Paulo Cafôfo, que conquistou as eleições directas de 2 de Dezembro último com 1.450 (98,64%) dos votos enquanto candidato único.

Do programa para esta manhã consta a apresentação do Relatório de Actividades dos órgãos cessantes, seguida da apresentação, debate e votação das propostas de Alterações Estatutárias.

Ao longo desta tarde serão apresentadas, discutidas e votadas 13 Moções Sectoriais a par da Moção de Estratégia Global de Paulo Cafôfo intitulada ‘Pelas Pessoas, a Nossa Causa’.

O conclave do PS-Madeira culmina amanhã após a afixação das listas e respectivas votações para os órgãos regionais. O novo secretário-geral do Partido, Pedro Nuno Santos, estará presente e deverá intervir na sessão de encerramento agendada para as 12h30.

Presentes estarão cerca de 500 pessoas entre delegados, militantes e simpatizantes do PS, assim como convidados.

Confira o tema das 13 Moções Sectoriais a serem apresentadas no XXI Congresso Regional do PS-Madeira:

• Integração e Valorização da Diáspora e Comunidades Madeirenses;

• Uma Região Solidária e Justa;

• Pelo Direito a Mais Habitação Acessível na RAM;

• Mais Autonomia, Mais Justiça Social e Melhor Democracia;

• Um Futuro para as Novas Gerações;

• Por Uma Ilha Melhor, Por Um Ambiente Mais Sustentável;

• Pela Afirmação do Direito à Participação Política das Pessoas com Deficiência;

• Uma Nova Agenda para o Ensino Profissional na Região;

• A Saúde Não Pode Ficar em Lista de Espera;

• O Futuro É Agora;

• Um Novo Olhar Sobre o Poder Local;

• Um Arquipélago Global;

• Aprofundar a Democracia, Consolidar a Autonomia.