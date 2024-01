PS-Madeira realiza XXI Congresso Regional este fim-de-semana

O Partido Socialista realiza este fim-de-semana o seu XXI Congresso Regional, no Centro de Congressos da Madeira. A 'reunião' socialista, que assinala a consagração de Paulo Cafôfo como novo presidente do partido na Região, tem a sessão de abertura marcada hoje para as 10h45.

O congresso contará com a apresentação do relatório de actividades dos órgãos cessantes, serão apresentadas, debatidas e votadas as propostas de alteração estatuária, discutida a Moção de Estratégia global, que será também votada. No dia de hoje vão ser igualmente debatidas e votadas as moções sectoriais.

O primeiro dia deste congresso termina às 20h30.

Tome nota das restantes iniciativas que decorrem este sábado na Região:

11h00 - O Governo Regional apresenta o projecto para o novo Centro de Inovação e Competências Digitais (CICD), na Rua Alferes Veiga França;

17h00 - Madeira SAD - Atticgo BM Elche da European Cup de andebol feminino

18h00 - Concerto com Obras Clássicas do Repertório Operático, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira

19h30 - PAN Madeira realiza um plenário para a apresentação da lista candidata às Eleições Legislativas 2024

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 13 de Janeiro:

1759 - São executados, em Belém, o Duque de Aveiro e os Marqueses de Távora, acusados de conspiração contra D. José.

1898 - O escritor francês Émile Zola redige a carta aberta "J'accuse" sobre o processo Dreyfus.

1920 - A Argentina é admitida na Liga das Nações.

1945 - II Guerra Mundial. As forças da URSS iniciam a ofensiva na Silésia, Alemanha.

1979 - Os Xutos & Pontapés estreiam-se ao vivo nos Alunos de Apolo, em Lisboa.

1988 -O FC Porto vence pela primeira vez a Supertaça Europeia ao ganhar a final ao Ajax por 2-0 no total das 2 mãos.

2006 - Caso Envelope 9. O jornal 24 Horas noticia os registos de chamadas telefónicas de titulares de órgãos de soberania, existentes no processo Casa Pia.

2013 - A Assembleia da República aprova o novo Código de Processo Civil.

2014 - O futebolista português Cristiano Ronaldo vence a Bola de Ouro da FIFA, para melhor jogador do Mundo em 2013.

2021 - Portugal regista 156 mortos relacionados com a covid-19 e 10.556 novos casos de infeção com o novo coronavírus. Os valores mais elevados desde o início da pandemia.

Este é o décimo terceiro dia do ano. Faltam 353 dias para o termo de 2024.

