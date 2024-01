“É necessário o socialismo”, declara Paolinelli

Construir uma sociedade social e democrática. É esse o objectivo do Partido Socialista da Madeira elenca a presidente da Mesa do Congresso Regional do PS Madeira, Luísa Paolinelli, ao fazer uma análise das debilidades políticas e sociais das sociedades da actualidade.

“É necessário o socialismo”, declarou a Paolinelli na sessão de abertura da reunião magna dos socialistas madeirenses, que decorre este fim-de-semana na cidade do Funchal, considerando que a ideologia política é a "única que consegue unir o social e o democrata em defesa da liberdade e da autonomia".

"A democracia é a casa da nossa autonomia", afirmou, apontando que o PS-M "não quer uma autonomia meia viva e meia morta", fazendo referência ao actual executivo madeirense, que, criticou, faz "jogos maquiavélicos" para chegar e se manter no poder.

“A Madeira precisa de nós e nós vamos responder”, assegurou.