Sporting defende liderança na visita ao lanterna-vermelha Desportivo de Chaves

O Sporting vai defender hoje a liderança da I Liga portuguesa de futebol na visita ao lanterna-vermelha Desportivo de Chaves, na 17.ª jornada do campeonato, procurando fechar a primeira volta na frente da competição.

Os 'leões', que venceram os últimos três jogos no campeonato, entram em campo com apenas um ponto de vantagem em relação ao campeão Benfica, que apenas joga no domingo, com o Rio Ave, e sabem que só um triunfo lhes garante que terminam a primeira volta na liderança isolada.

Do outro lado vai estar um Desportivo de Chaves que não vence há quatro jogos na I Liga, com três derrotas e um empate, e que está um último lugar, somando apenas 11 pontos.

O jogo está agendado para o Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, pelas 18:00, com arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.

Antes, o Casa Pia, que vem de um triunfo frente ao Moreirense, vai receber em Rio Maior o Famalicão, que não vence há seis jogos seguidos na I Liga, num duelo entre duas equipas que estão igualadas a meio da tabela, ambas com 19 pontos.

No último jogo do dia, o Estoril Praia, que venceu os últimos três jogos do campeonato na condição de visitado, vai receber o Moreirense, que não vence há duas jornadas, com as duas equipas separadas por nove pontos, com 17 para os 'canarinhos' e 26 para os cónegos.

A 17.ª jornada, a última da primeira volta, começou na sexta-feira, com a vitória do Portimonense sobre o Farense, por 1-0.

Programa da 17.ª jornada:

- Sexta-feira, 12 jan:

Portimonense -- Farense, 1-0

- Sábado, 13 jan:

Casa Pia -- Famalicão, 15:30

Desportivo de Chaves -- Sporting, 18:00

Estoril Praia -- Moreirense, 20:30

- Domingo, 14 jan:

Gil Vicente - Estrela da Amadora, 15:30

Benfica - Rio Ave, 18:00

Vizela - Boavista, 18:00

FC Porto - Sporting de Braga, 20:30

- Segunda-feira, 15 jan:

Vitória de Guimarães -- Arouca, 20:15