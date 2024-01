ORAM 2024 prevê 10 milhões de euros de receitas de taxa turística

A taxa turística regional que amanhã vai estar em discussão no seio da Associação de Municípios da Região está prevista na proposta de Orçamento Regional para 2024 com cerca de 10 milhões de euros de receita.

Rogério Gouveia lembrou que este é um compromisso político que está ainda em processo de negociação com os municípios, para apelar que o mesmo "seja gerido com responsabilidade e com bom senso" e "não seja um entrave ao bom comportamento do sector turístico" na Região.

Confrontado se Santa Cruz, único município com a medida implementada, deve abdicar da sua ecotaxa turística para integrar o 'pacote regional', não foi conclusivo na apreciação, mas deixou nas entrelinhas que para garantir a uniformidade da medida a ser aplicada em toda a Região, deve prescindir de cobrar a 'sua' taxa.