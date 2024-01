Potencialidades da narrativa digital

A narrativa digital é um discurso interativo, onde são utilizadas as tecnologias digitais para apresentar uma história ou obra. Este tipo de narrativa assenta numa leveza na apresentação da narrativa, rapidez de acesso, fácil visibilidade, multiplicidade e está fortemente sequenciada por ações e comportamentos das personagens protagonistas através de conexões hipertextuais. Como tal, a narrativa digital não se desenvolve de modo serial, nem de modo linear, contrariamente à narrativa literária em formato de papel, que patenteia uma estrutura linear tradicional, mas apresenta-se episodicamente e “entrelaçada” tendo em conta as suas categorias. Os usuários podem navegar pela narrativa de diversas maneiras, permitindo uma flexibilidade de trajetos e enredos, estimulando a capacidade de descoberta e de exploração, criando experiências participativas e mais personalizadas. Os leitores digitais passam a ser cocriadores do produto final da narrativa, uma vez que podem manipular, criar, apagar, organizar e até mesmo selecionar elementos simples ou mais complexos de todo o conjunto narrativo apresentado. Por isso a narrativa digital assenta na interatividade, permitindo que os leitores interajam com o texto, influenciando as decisões das personagens, o desenvolvimento do enredo e inclusivamente o trajeto de toda a narrativa. Logo os leitores ficam com a sensação de controlo e investimento na narrativa, o que não acontece com a narrativa literária apresentada em suporte papel ou através de e-books.

Toda esta interatividade varia consoante as diferentes tomadas de decisão do leitor, oscilando entre um trajeto de uma narrativa simples até narrativas ramificadas mais complexas.

Este tipo de literatura combina componentes icónicos, verbais, musicais, cinestésicos, gráficos, com predominância do ecrã visual, distinguindo-se das narrativas apresentadas em suporte papel. Através da incorporação de elementos multimédia (texto, áudios, vídeos, imagens, ícones) há um aprimoramento no conto da narrativa, complementada com variação de cor, caixas de textos, desenhos,... havendo maior envolvimento e interesse do leitor pela narrativa.

Outra potencialidade destas narrativas diz respeito ao recurso do cibertexto e da literatura ergódica, sem necessidade de movimentar e virar as páginas, graças a toda a mecânica e à maneira como a narrativa é apresentada.

Também a presença do caráter lúdico é uma outra potencialidade que lhe confere autenticidade, através do uso de links e de ferramentas de navegação para conectar as diferentes partes da narrativa proporcionando, leituras dinâmicas.

Não menos importante é a realização do conto de narrativas digitais colaborativas, onde vários utilizadores podem dar o seu contributo na criação ou na evolução da narrativa nas plataformas digitais, realizando-as de modo síncrono ou assíncrono, dependendo do tipo de plataforma a ser usada nas redes sociais: Facebook, Vimeo, Instagram,…

Dadas as potencialidades da narrativa digital, importa não esquecer que esta pode ficar acessível ao público possibilitando experiências e partilhas construídas coletivamente, oferecendo uma nova dimensão à narrativa na Era Digital. Assim sendo, a narrativa digital transformou-se numa prática trivial, pela facilidade de acesso às redes sociais através de webcams, da aplicação do Snapchat e do uso de telemóveis com múltiplas funcionalidades.

Apesar das potencialidades da narrativa digital e da necessidade de doseá-las, não podemos descurar a importância da narrativa apresentada em suporte papel que leva ao desenvolvimento de outras competências, tais como de memorização, de atenção/ concentração, de reflexão, de análise. Para além disso desenvolve ainda habilidades a nível de motricidade, fortalecendo outras sensações tão básicas, como experiências táteis e sensoriais: virar as páginas, sentir o toque das folhas, o cheiro do papel, desenvolve a destreza manual, fortalece a conexão emocional, fugindo às telas.

Embora se viva no período da Era Digital fortemente marcado pelos avanços tecnológicos, as narrativas em livro físico continuam ainda a ter a sua importância, oferecendo aos leitores uma experiência única e valiosa! O mais importante é que o leitor escolha o meio que melhor se adapta às suas preferências.