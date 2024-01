Boa noite!

É sexta-feira e há quatro protagonistas que antes entrarem de fim-de-semana foram traídos pelas circunstâncias.

O apagador

Os absurdos em torno da(s) taxa(s) turística(s) geraram polémica na semana em curso. Um assunto para abordagem na análise deste domingo. Justifica-se cobrar ou é contraproducente? Devem ser os municípios a fazê-lo ou o Governo Regional? Devem abranger os residentes ou apenas os turistas? E quem define os valores a praticar? O certo é que no maior orçamento de sempre, com a maior carga fiscal da história, há 10 milhões de euros de receita que não passam de miragem! Apague-se a estimativa, a menos que Rogério Gouveia já tenha uma alternativa de receita.

O provocador

A semana fecha com o XXI congresso do PS-M e com desafios à unidade, ao bom senso e à elevação. Dos vários desabafos, retemos o que foi assinado por Carlos Pereira na opinião publicada no DIÁRIO.

O partido deve ser capaz de criar os fóruns de debate interno que assegurem que os militantes e simpatizantes têm espaço para discordar, momentos para opinar e, sobretudo, que não estão a fazer de elemento ornamental!

Veremos como os socialistas tratam quem pede consensos e critica “imposições bacocas, saloias, ou pior, chantagens”. Até porque Carlos Pereira vai ao congresso.

O pacifista

Jardim voltou a ser notícia. Em parte porque o seu Instituto Autonomia e Desenvolvimento da Madeira apresentou a 'Proposta para Estruturar e Sustentar o Futuro da Região', que conta com o contributo de diversos especialistas, desde a área financeira à académica. E ainda porque tentou expiar males passados, passando de instigador do contencioso autonómico a pacifista determinado a por “fim ao confronto que existe entre o Estado e a Região”. Mas também porque deixou escapar que o documento foi apresentado em devido tempo ao primeiro-ministro António Costa. Quer dizer que temos representante da Região na República e o Presidente do Governo nada disse?

A “escavadora”

A rede de supermercados Lidl tomou posição contra a baixa política regional que tudo confunde para que assim possa ser notícia e descredibilizou quem passa o tempo entretido com insultos. Assumiu que está “a reorganizar expansão para a Madeira” porque o contexto assim o obriga, mesmo que a “escavadora” de serviço nada perceba do assunto e até desconheça que outras marcas que também praticam preços competitivos se aprestam para entrar em cena. Já pode ir preparando o balaio!