Só 4 em cada 10 quiseram levar as duas vacinas. Apesar dos apelos perante um cenário nacional com aumento das infecções respiratórias e da mortalidade, os madeirenses têm mostrado alguma resistência à imunização contra o vírus da gripe, e ainda mais quando em causa está o que provoca covid-19. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 6.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira. Taxa turística deve render aos municípios até 16 milhões. Os valores globais anuais até poderão ser bem superiores, com a certeza de que o Funchal é o concelho da Região que mais vai encaixar verba, sendo que os passageiros dos navios também vão pagar *Albuquerque deixa cair o imposto regional exigido pelo PAN no Orçamento, mas garante que o acordo não sai beliscado *Não há uniformidade no modelo que será aplicado *Presidente da Ponta do Sol acusa Calado de usar AMRAM.

Subsídio de mobilidade para mercadorias e expansão do Aeroporto. Estas são só duas das várias propostas que constam do documento revelado ontem pelo Instituto Autonomia e Desenvolvimento da Madeira, presidido por Jardim, que conta com o contributo de diversos especialistas.

Por fim, ainda na política, PS-M não convida Chega para o Congresso Regional e no desporto, Nacional fora da Taça de Portugal após ‘lotaria’ dos penáltis.

Tudo isto e muito mais para ler no DIÁRIO de hoje em papel ou através da versão e-paper.