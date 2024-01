Três em cada 10 jovens nascidos no país emigrou

Bom dia. O título é uma das muitas notícias que pode ler nos jornais nacionais publicados nesta sexta-feira, 12 de Janeiro de 2024, no caso em concreto no semanário Expresso.

No semanário Expresso:

- "População. 30% dos jovens nascidos em Portugal vivem fora do país"

- "Crise no SNS enche urgências de hospitais privados"

- "No Algarve já não há água para salvar as laranjas"

- "Saídas do PSD e da IL reforçam Chega"

- "Fundo que comprou a Global Media feito à medida de milionários brasileiros"

- "António Costa Silva, ministro da Economia. 'Ser ministro não é das melhores experiências que tive na minha vida'"

- "António Mendonça Mendes, secretário de Estado Adjunto do PM e dirigente do PS. 'É urgente rever as condições de exercício de funções políticas'"

- "Crime imputado a Galamba cai por erro do MP"

- "Bloco usa Escária para atacar PS"

- "Taiwan: um ponto quente do globo vai a votos"

- "Como será o mundo se Trump voltar"

- "Taylor Swift faz crescer hotéis"

- "Excesso de óbitos"

- "TGV lançado"

- "Novo Banco no Festival NOS Alive"

No semanário Nascer do Sol:

- "Costa só enviou lei malandra a Marcelo depois das buscas"

- "Pedro Nuno começa volta ao país"

- "Montenegro quer mais independentes como cabeças de lista"

- "Entrevista ao cónego José Miguel Pereira, reitor do Seminário dos Olivais. 'Os seminaristas têm psicólogos para discutir a sexualidade'"

- "PSP. A 'revolução dos carros' conta com o apoio de oficiais"

- "SNS. Médicos de família colocados desistem"

- "Justiça. Presidente do STJ critica poderes políticos"

- "Economistas. Saída de Costa acaba com ideia de contas certas"

- "Igor Marchesi [ator brasileiro]. 'O platô é um lugar de completo desconforto'"

- "Jovens. O que esperam de 2024?"

No Correio da Manhã:

- "Técnicos suspeitos dão aval a casa de Montenegro"

- "Responsáveis acusados na 'Operação Vortex'"

- "Polícias fardados protestam de Norte a Sul"

- "Diz Fenprof: Professores trabalham mais de 50 horas/semana"

- "Seia: Aluna de 16 anos morre na escola"

- "Gondomar: Dois mortos em colisão a caminho do trabalho"

- "'Talvez tenha um ano de vida' - Eriksson sofre de cancro no pâncreas"

- "Benfica: Cabral sonha com 20 golos"

- "FC Porto; Conceição encara Braga como jogo de Champions"

- "Sporting: West Ham quer levar Edwards"

No Público:

- "Governo duplica financiamento para nova vaga de estágios para jovens"

- "Começou o processo contra Israel. 'O genocídio nunca é uma resposta permitida'"

- "Segurança. Agente da PSP que iniciou protesto alerta para infiltrados"

- "Eleições em Taiwan. Nas urnas joga-se o futuro das relações com a China"

- "Teste do pezinho. Natalidade sobe, com mais 2328 bebés testados do que em 2022"

- "Convenção nacional. Quando o Chega se inspira na retórica fascista e salazarista"

- "Nomeação. Jorge Sobrado vai ser 'vice' para a cultura na CCDR-Norte"

- "Direito de Resposta. Global Media responde a notícia do PÚBLICO"

- "Uma conversa com o realizador Aki Kaurismäki. 'Não gosto dos tempos modernos. A não ser os do filme de Chaplin'"

No Jornal de Notícias:

- "Doentes com cancro esperam quase um mês para entrar no hospital"

- "Protestos policiais sem fim à vista"

- "Demografia. Há mais bebés mas ainda longe do pré-covid"

- "Juiz recusa ocultar rosto e voz de testemunhas da morte no Dragão"

- "F.C. Porto. Disputa entre Villas-Boas e Pinto da Costa aquece"

- "Eriksson. 'Na melhor das hipóteses tenho um ano de vida'"

- "Colisão em Gondomar mata dois imigrantes"

- "Seia. Aluna morre após chocar contra porta de vidro na escola"

No Diário de Notícias:

- "Apoio às rendas desfasado um mês"

- "O país que o Chega quer. Com imigração controlada, Deus, pátria e família"

- "Natalidade. Estão a nascer mais bebés em Portugal"

- "Onde estava há 50 anos. Vítor Lilaia, bancário"

- "Custo de vida. Mesmo com IVA zero, quase toda a comida ficou mais cara"

- "Tribunal Internacional da Justiça. Israel responde em Haia a acusações de genocídio"

No Negócios:

- "Portugal quer 3 mil milhões do BEI para a alta velocidade"

- "Entrevista Nuno Palma [académico]. 'No país, há conflitos de interesses e lóbis em cada esquina'"

- "Pesca ilegal no Tejo rende milhões a redes mafiosas"

- "Finanças públicas. Estado tem um dos ritmos mais lentos da despesa em saúde, diz a OCDE"

- "Energia. Mexia está de regresso em 2024: 'Sou um índio pacífico'"

- "Resultados. Banca dos EUA já prepara despedida de aperto da Fed"

- "Que valor económico tem o 'hub' da TAP?"

No O Jornal Económico:

- "TGV arranca sem fundos europeus garantidos"

- "Ricardo Oliveira avança com 10 milhões para investir na Global Media"

- "Seguradoras pedem um controlo mais apertado da utilização dos valores dos resgates dos PPR"

- "CTT vai instalar na antiga sede na Expo a subsidiária que gere 'contact centers'"

- "Vanguard investe em nova empresa de 'facility management'"

- "Tensão no Mar Vermelho obriga a usar rota do Cabo e penaliza exportações"

- "BCE admite quebra na atividade e abre porta a recessão a fechar 2023"

- "António Gomes Mota apontado para chairman da EDP"

- "Novobanco decide vender em separado imóveis do 'Projeto Eleanor'"

No O Jogo:

- "Vítor Baía. Administrador da SAD portista critica 'dualidade de critérios' da arbitragem e exige igualdade de tratamento."

- "Sporting. José Gomes elogia capacidade de drible e de progressão do alvo dos leões. 'Koindredi é contratação muito inteligente'"

- "Benfica. Leandro Barreiro 'liberta' João Neves"

- "Braga. Moutinho com os olhos na Liga Europa"

- "V. Guimarães 1-0 Penafiel. Jota põe carimbo no último bilhete"

- "Sta. Clara - Nacional 1-1 [4-2 g.p.]"

No A Bola:

- "Acertos pelo meio"

- "Águias e leões fecham novos centrocampistas"

- "Leandro Barreiro não foge ao Benfica"

- "Koba Koindredi troca Estoril pelo Sporting"

- "FC Porto: Pinto da Costa aceita duelo com Villas-Boas"

- "Força Eriksson: Antigo treinador do Benfica revela cancro terminal e recebe onda de apoio"

- "Taça asiática arranca hoje"

- "Europeu de andebol: Portugal entra a ganhar"

E no Record:

- "Ataque final a Álvaro"

- "Águia tenta o espanhol em definitivo e negociações com o United avançam"

- "Lateral-esquerdo é para conquistar nas próximas horas"

- "Os segredos da subida de rendimento: Artur Cabral investe no corpo"

- "Di María escapa a castigo"

- "Todos por Eriksson - Tem cancro em fase terminal"

- "Encarnados planeiam visita ao treinador"

- "Sérgio Conceição: 'Mais uma batalha para quem ganhou tantas'"

- "Europeu de andebol: Seleção entra em grande"

- "Pedro Proença em grande entrevista: 'Nunca direi nunca a presidir à FPF'"

- "Sporting: Koindredi quer ser leão"

- "Clube vai pagar 4MEuro ao Valencia por 50% do passe"

- "Afasta propostas - Trincão fica por Amorim"

- "FC Porto: Estádio viabiliza contas - Dragão será reavaliado"

- "Há acordo com empresas americanas"

- "Lucro de 45MEuro no primeiro semestre de 2023/24"